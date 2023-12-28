Kaçak göçmenlere ev kiralayan yandı! 5 kişiye 212 bin lira ceza

Kaynak: DHA
Kaçak göçmenlere ev kiralayan yandı! 5 kişiye 212 bin lira ceza
İstanbul’da kaçak göçmenlere ev kiraladığı belirlenen 5 ev sahibi de gözaltına alındı. 5 ev sahibine toplam 212 bin lira ceza kesildi.

Dün akşam Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde İstanbul Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan Denetimlerde 2 bin 708 yabancı uyruklu kişinin evrakları kontrol edildi. Evrakları eksik olan ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 68 kişi gözaltına altına alındı.

Ekipler aynı zamanda Gaziosmanpaşa'da kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmeden önce insani olmayan şartlarda bekletildikleri 9 adrese de operasyon düzenledi. Kamuoyunda 'Şok ev' olarak tabir edilen adreslerde 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere ev kiralayan 5 ev sahibi de gözaltına alındı.

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Operasyonlarda yakalanan 105 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Evlerini şok evi haline getirerek düzensiz göçmenlere kiralayan 5 kişiye ise Yabancıları Koruma Kanunu'na istinaden 212 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

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