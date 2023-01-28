Sahil Güvenlik bir haftada 540 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler, Yunanistan'a geçmek için küçücük botlarla Ege'yi geçmeye çalışan 540 kaçak göçmeni yakaladı. Olaylarla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'nin sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 20-26 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 21 olayda toplam 540 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."