Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonu

Yeniçağ/Erhan SONGÜR
Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de yaptıkları operasyonlarda 18 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 424 kaçak göçmen çoluk çocuk çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Lastik botlardan alınan kaçak göçmenler İl Göç idarelerine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 30 Haziran-06 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 18 olayda 424 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."