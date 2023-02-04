Sahil Güvenlik bir hafta 677 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri ölüm yolcuğuna çıkan kaçak göçmenleri Ege ve Akdeniz'den topluyor. Son bir haftada 677 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında yapılan açıklama şöyle:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 27 Ocak – 02 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 24 olayda toplam 677 düzensiz göçmen ve 1 Türk göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."
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