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Sahil Güvenlik bir hafta 677 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri bir hafta içinde Ege ve Akdeniz'de yaptıkları denetimlerde, 677 kaçak göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:24
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Sahil Güvenlik'ten operasyon. 677 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik bir hafta 677 kaçak göçmen yakaladı
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Sahil Güvenlik ekipleri ölüm yolcuğuna çıkan kaçak göçmenleri Ege ve Akdeniz'den topluyor. Son bir haftada 677 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında yapılan açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 27 Ocak – 02 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 24 olayda toplam 677 düzensiz göçmen ve 1 Türk göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."

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