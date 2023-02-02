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  • Yunanistan Ege denizinde Türk askerine ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bu video yayıldı. Sahil Güv

Yunanistan Ege denizinde Türk askerine ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bu video yayıldı. Sahil Güvenlik açıklama yaptı

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerlerin, Türk sahil güvenlik botuna ateş açtığı görüldü.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:48
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Yunan askerleri Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtı

Yunanistan Ege denizinde Türk askerine ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bu video yayıldı. Sahil Güvenlik açıklama yaptı
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Yunanistan, Ege Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hareketlerine devam ediyor. Daha önce çok defa Türk balıkçı teknelerine ateş açıp taciz eden Yunanistan, bu kez Türk sahil güvenlik ekiplerini hedef aldı.

Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerler, Ege denizinde seyir halindeki Türk Sahil Güvenlik botuna gerçek mermilerle ateş açtı.

YUNAN ASKERLERİ TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ATEŞ AÇTI

O anlar Yunan güvenlik botunda bulunan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayınlandı.

Yunanlı askerlerin Türk Sahil Güvenlik botuna ateş açtığı anlar yoğun tepki çekti.

Öte yandan görüntülerin ne zaman çekildiğine dair ise resmî bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türk sahil güvenlik ekiplerinin de Yunan güçlerine böyle karşılık verdiği görüldü:

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın 5 Ocak 2023 tarihinde yaşandığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"05 Ocak 2023 tarihinde Aydın İli Didim İlçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerinin sağlandığı, Yunan Sahil Güvenlik Botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır. 01 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik Botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır. Türk Sahil Güvenlik Botunun Yunan Sahil Güvenlik unsurunu bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla yaptığı manevralar esnasında kaydedilen video çekimine istinaden çarpıtılarak yapılan habere ilişkin gerçek bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.sg.gov.tr/yunan-unsuru-tarafindan-turk-balikci-teknelerine-gerceklestirilen-taciz-tesebbusu-turk-sahil-guvenlik-ekipleri-tarafindan-engellenmistir."

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir.

 

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Cenk
2.02.2023 11:21
Bence son 10 yılda işgal ettikleri 9 büyük 7 küçük toplam 16 adamıza bayrak dikip asker ve füze yerleştirip bunu fotoğraflamaları daha büyük provokasyon  
 
Bir gece ansızın
2.02.2023 11:08
Bir gece ansızın gelebilirim beni bekliyorsan ve daha hala horlamadıysan sevinçten ağlayabilirim inşallah  
 
Yalçın Türk
2.02.2023 11:05
20 yıl önce ki haber! yunan, akp Türkiyesine değil ateş açmak, silah bile doğrultamaz.. reis kürsünden 20 dk. ağzına geleni söyler.. yunan'a haddini bildirir..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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