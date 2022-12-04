Oyuncu ve model Aygün Aydın, kendisini koşarak takip edip kaçırmaya çalıştıklarını iddia etti. Şahısları canlı yayınla sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi

Model ve oyuncu Aygün Aydın'ı Hakan Sabancı ile olan yazışmaları ve ünlü iş insanına olan takıntısı ile tanınıyor.

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen genç kadının başına dün gece korkunç bir olay geldi. Maslak'ta bir eğlence merkezinde eğlenen genç kadın, orada tanıştığı ve kendisini eve bırakmayı davet eden kişi tarafından kabus yaşadı.

Önce bindiği taksi sıkıştırılan, daha sonra taksiden inip koşmaya başlayan genç kadın iki kişi tarafından ısrarla takip edildiği anları anbean sosyal medyadan paylaştı.

Yoldan geçen bir kişinin yardımıyla peşindekilerden kurtulan Aygün Aydın, ağlayarak bu işin peşini bırakmayacağını ve sabah ilk iş olarak karakola gidip şikayetçi olacağını söyledi.

Yaşadığı korkunç anları canlı canlı paylaştığı için herkesi tedirgin etti ve takipçileri destek mesajlarıyla onu sakinleştirmeye çalıştı. Pek çok insan bu paylaşımına kendi yaşadıkları korkunç olayları yazdı. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor bir durum olduğu bir kez daha hatırlandı.