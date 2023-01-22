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Şahmaran dizisinin konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi nereden izlenir?

Netflix Türkiye platformunda görücüye çıkan Şahmaran dizisine ilgi büyük. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisine dair pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, Şahmaran dizisinin konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi nereden izlenir?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:01
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Şahmaran dizisinin konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi nereden izlenir?

Şahmaran dizisinin konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi nereden izlenir?
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Netflix’in yeni dizisi Şahmaran 20 Ocak’ta görücüye çıktı. Şahmaran adında mitolojiden esinlenilen Şahmaran dizisinin nerede çekildiği, konusu ve daha pek çok Şahmaran dizisine ait bilgi araştırılıyor. Peki, Şahmaran dizisinin konusu ne? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi nereden izlenir?

Netflix’in yeni dizisi Şahmaran 20 Ocak’ta meraklılarıyla buluştu. Şahmaran dizisinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor. Peki, Şahmaran dizisinin konusu ne?

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ŞAHMARAN OYUNCU KADROSU

Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosunda Sarıkaya ve Deniz’in yanı sıra Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler yer alıyor.

Umur Turagay’ın yönettiği Şahmaran dizisinin senaryosunda Pınar Bulut imzası var.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'de yayınlandı. 

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