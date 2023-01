Serenay Sarıkaya ayakları için yapılan yorumlara cevap verdi

Şahmaran dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medyada yine ayaklarıyla gündem oldu.

Dizinin bir sahnesinde Sarıkaya’nın ayakları yakın markaja alındı. Ünlü oyuncunun parmaklarının uzunluğunu gören Twitter kullanıcıları yorum üstüne yorum yazdı.

Dizideki bir sahneye ait fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'ya "Ayak değil palet" yorumunda bulundu.

Sarıkaya gelen yorumlara karşılık verdi ve sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı ve "Sorry not sorry" notunu düştü.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce de ayaklarının büyüklüğü ile gündem olmuştu.