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Serenay Sarıkaya ayakları için yapılan yorumlara cevap verdi

Şahmaran dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, bir sahnede dikkat çeken ayaklarıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Sarıkaya gelen yorumlara cevap verdi. 

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:42
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Ayakları ile gündem olan Serenay Sarıkaya yorumlara cevap verdi

Serenay Sarıkaya ayakları için yapılan yorumlara cevap verdi
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Şahmaran dizisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medyada yine ayaklarıyla gündem oldu.

Dizinin bir sahnesinde Sarıkaya’nın ayakları yakın markaja alındı. Ünlü oyuncunun parmaklarının uzunluğunu gören Twitter kullanıcıları yorum üstüne yorum yazdı.

Dizideki bir sahneye ait fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'ya "Ayak değil palet" yorumunda bulundu.

Sarıkaya gelen yorumlara karşılık verdi ve sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı ve "Sorry not sorry" notunu düştü. 

30 yaşındaki oyuncu, daha önce de ayaklarının büyüklüğü ile gündem olmuştu.


 

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