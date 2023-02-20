Burak Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya ‘Masaya gelip küfür etti’ demişti 

Burak Deniz’in hakkında geçen eylül ayında meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusu gündem olmuştu. Şahinkaya Adana Film Festivali kapsamında bulunduğu otelde sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşı Necmi Deniz’le oturduğu sırada masaya giderek olay çıkaran Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz’in avukatı Serdar Opak’la geçen haftalarda savcılığa gidip ifade verdiği öğrenildi.

Burak Deniz ifadesinde şunları söyledi:

“15 Eylül 2022 günü işim nedeniyle Sheraton Grand Adana Oteli’nde konaklamaktaydım. Otelde festivale katılan oyuncu ve diğer sanat camiasından arkadaşlarla bir aradaydık. Daha önceden meslektaşım olması nedeniyle kendisini tanıdığım Nilperi Şahinkaya ve arkadaşları da oradaydı. Onları gördüğümde selam vermek için yanlarına uğradım. Kısa bir muhabbetin ardından yanlarından ayrıldım ve şimdilik masama döneceğimi ama yeniden uğrayabileceğimi belirttim. Onlar da konuşma esnasında güler yüzlü davrandılar. Ve herhangi bir şekilde yanlarında bulunmamı istemediklerini hissettirmediler."

"Sonrasında yeniden yanlarına uğradım. Konuşma esnasında geceden çok sıkıldığımı söyledim. Bir süre daha normal bir şekilde muhabbet ettikten sonra yanlarından ayrıldım… Konuşmada Nilperi, Emre ve Necmi Deniz ile şakalaştık, normal bir şekilde gülüyor muhabbet ediyorduk… Hatta ben masadan ayrıldığımda mekan çıkışına doğru ilerliyordum. Bana çok samimi bir şekilde ‘İyi akşamlar’ dilediler. Ben o esnada orada bulunanlardan birinin “Yarın da buralarda mısın?” sorusu üzerine masaya kısa süreliğine döndüm. O esnada Nilperi de masadan ayrılıyordu."

"Nilperi’ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bulunmamı gerektirecek bir neden de yoktu zaten… Nilperi’nin erkek arkadaşı da halen oradaydı… Açıkçası şikayet dilekçesini okuduğumda bu aşamaya kadar onların şahsına yönelik sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunduğu iddiasını görünce inanamadım."

"Herhalde ben iddia edildiği gibi hakaret ve tehditlerde bulunsaydım birbirimize hiçbir şey olmamış gibi gülerek “İyi akşamlar” dilemezdik. Nilperi’nin yorgun olduğunu ve odasına çıktığını söylediler.”

“BİR PROBLEM Mİ VAR?” DEDİM

Daha sonra Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’nin arkadaşı Necmi Deniz’le aralarında arbede yaşandığını belirten Burak Deniz, ifadesine şu sözlerle devam etti:

“Bu esnada o anda anlamadığım şekilde Necmi Deniz ters ters konuşmaya başladı. Sanıyorum masaya gelmemden rahatsız olmuş. Ben de ‘Bir problem mi var? Bir problemin varsa seninle konuşabiliriz. Bana tavır yapmana gerek yok’ dedim. Birden ayağa kalktı ve sesini yükselterek ‘Sana derdimi gösteririm’ dedi. Bulunduğum ortamın etkisiyle gerilim yükseldi. Ben de ‘Göster o zaman, neyi bekliyorsun? Beni mi döveceksin?’ dedim. Burun buruna geldik.

Çevredeki insanlar da olaya dahil oldu. Bizi ayırdılar ama o da ben de herhangi bir şekilde birbirimize vurmadık. Bu esnada sanıyorum gözlüğü düşmüş ama ben herhangi bir şekilde Necmi Deniz’e vurmadım. Olay anında diğer şahısları ayırmak için olaya dahil olduğumdan arbede esnasında gözlüğü düşmüş olabilir ama kesinlikle ben yapmadım. Sonrasında onlar mekandan ayrıldılar. Olay tarihinde birden fazla önemli nitelikte projede yer alıyordum. Bu olay çarpıtılarak basına yansıtıldı ve halen de basit bir araştırma ile görebileceğimiz üzere müştekiler tarafından gündemde tutulmaya çalışılıyor."

“ÖZÜR DİLEMEM, SUÇ KABULÜ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR”

“Nilperi’yi kadın olması nedeniyle aşağıladığım yönünde bir beyanat verilmesinden sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptım. Benim Nilperi’nin kadın ve oyuncu kimliğine yönelik bir eylemim olmadığını, masada bulunduğum sürede ortamın etkisiyle şakalarımın dozajının artmış olabileceği düşüncesiyle onu rahatsız etmiş olabileceğini de açıklayarak samimi bir şekilde özür diledim."

"Kesinlikle bu beyan bir suç kabulü niteliğinde değildir. Nezaketen ve iyi niyetle yapılan bir açıklamadır. Şikayetçiler onların yanına gelmemden rahatsız olabilirler. Ancak bunu bana söylemeleri gerekirdi, söylemedikleri gibi rahatsız olduklarını hissettirmediler… Ta ki Necmi Deniz’in bana yukarıda anlattığım şekilde Nilperi gittikten sonra ters ters konuşmasına kadar… Ben taraflara hakaret etmedi ve tehdit etmedim. Kimseye vurmadım, kimseyi yaralamadım… Taraflar bana onlarla konuşmamı istemediğine yönelik bir beyanda bulunmadı ki, kendi dilekçelerine de aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla huzur ve sükunu bozma suçunu da işlemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve takipsizlik karar verilmesini talep ediyorum.”