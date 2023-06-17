Sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 10 tutuklama

Kocaeli merkezli 6 ilde, internette kurdukları sahte sitelerle araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, zanlıların internette oluşturdukları sahte siteleri arama motorlarında üst sıralara aldırdıklarını, özellikle yaz aylarında Avrupa'da yaşayan Türklerden yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerini fırsat bilerek araç kiralama dolandırıcılığı yaptıklarını belirledi.

Ekipler, 29 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında benzer suçtan aranmaları ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 27 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin kullandığı internet sitelerine erişim engellendi.

Zanlılardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA / DHA)

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Tarım Bakanlığı’nda 'kırsal alan'da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe: 300 milyon TL dağıtılacak Güncel
Tarım Bakanlığı’nda 'kırsal alan'da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe: 300 milyon TL dağıtılacak
Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması ortaya çıktı: Cezaevi müdür yardımcıları ziyaretime geldi Güncel
Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması ortaya çıktı: Cezaevi müdür yardımcıları ziyaretime geldi
Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da hamama giden aile kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Erdoğan siyasetten uzak durduğu için Galatasaray’a teşekkür etti: Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum Güncel
Erdoğan siyasetten uzak durduğu için Galatasaray’a teşekkür etti: Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum
Liyakatta son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı Siyaset
Liyakatta son nokta. Hastane sahibi büyükelçi olarak atandı
Güldür Güldür oyuncusundan kocasına duygusal kutlama Magazin
Güldür Güldür oyuncusundan kocasına duygusal kutlama