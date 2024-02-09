Sahte bilezikleri kuyumcuya satmaya çalıştı. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
Sahte bilezikleri kuyumcuya satmaya çalıştı. O anlar kamerada
Diyarbakır'da girdiği kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışan L.K. (26) adlı bir kadın, gözaltına alındı. Şüphelinin, 3 farklı kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuya giren L.K., isimli bir şahıs, elindeki bilezikleri satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğunu tespit eden kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

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3 FARKLI KUYUMCUYU 350 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, L.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Emniyetteki kontrolünde şüphelinin, şehir merkezindeki 3 farklı kuyumcuyu aynı yöntemle 350 bin lira dolandırdığı bildirildi. L.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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