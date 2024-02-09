Sahte bilezikleri kuyumcuya satmaya çalıştı. O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuya giren L.K., isimli bir şahıs, elindeki bilezikleri satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğunu tespit eden kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

3 FARKLI KUYUMCUYU 350 BİN TL DOLANDIRMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, L.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Emniyetteki kontrolünde şüphelinin, şehir merkezindeki 3 farklı kuyumcuyu aynı yöntemle 350 bin lira dolandırdığı bildirildi. L.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.