Sahte kartlarla bankamatikten para çekti, 30 yıl hapis yedi

Kocaeli'de, bankamatiklerden sahte kartlarla para çektiği iddiasıyla yargılanan Romanya uyruklu sanık, 30 yıl 6 ay 15 gün hapse çaptırıldı.

Sahte kartlarla bankamatikten para çekti, 30 yıl hapis yedi

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Romanya uyruklu tutuklu sanık Silviu Lucian Urban hazır bulundu.

Önceki duruşmalarda suçunu itiraf ettiğini, borçlarını ödeyebilmek için çeteye dahil olduğunu ileri süren sanık, beraatini istedi.

Hakim, sanık Urban'a "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması"na yönelik 5 ayrı suçtan toplam 30 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 6 ayrı suçtan ise 603 bin 800 lira para cezası verdi.

OLAY

Kocaeli'de 2014 yılında ATM aracılığıyla banka hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini fark eden çok sayıda kişinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, para çekilen bankamatiklerin kamera kayıtlarını incelemiş ve bir grup şüphelinin bankamatiklere yerleştirdikleri özel cihazla müşterilerin bilgilerini elde ettiğini ve bu bilgilerle hazırladıkları sahte kartlarla para çektiklerini tespit etmişti.

Bir olayda kullanılan kiralık aracın izini süren ekipler, turist olarak Türkiye'ye giriş yapan Romanya uyruklu Silviu Lucian Urban'ı İzmit'te araç içerisinde gözaltına almıştı. Urban, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Romanya uyruklu diğer çete üyelerinin daha önceden yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Ayrıca, çetenin İstanbul'da kiraladığı evde kart kopyalamaya yarayan cihazlar ve çok sayıda kart ele geçirilmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, çete üyelerinin İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki yaklaşık 100 bankamatikten 250 bin liranın üzerinde para çektiği, bu bankamatiklerden 27'sini Kocaeli'de yer aldığı bilgisi yer alıyor.

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