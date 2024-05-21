Yargıtay’dan kiracıları sevindirecek karar. Sınırlama koydu

Ev sahibi ile kiracılar arasında kira anlaşmazlıklarının yanı sıra yeni krizler çıkıyor. Bazı kiracılar oturdukları evi satın almak ya da kiralamak isteyenlere daireyi göstermek istemiyor. Bu durum ev sahipleri ile kiracıların mahkemeye kadar süren anlaşmazlıklar yaşamasına neden oluyor.

Mevcut yasalara göre ev sahipleri ve kiracıların haklarının neler olduğu merak konusu oldu. Yasalara göre, kiracıların makul saatlerde evi başkalarına göstermeleri gerekiyor. Yargıtay’dan ise kiracıları sevinen bir karar çıktı. Yargıtay, söz konusu duruma kiracıların lehine olacak şekilde sınırlama koydu.

EV GÖSTERME SAATLERİ SINIRLI

TRT Haber'den Semih Çalışkan'ın aktardığına göre, Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay diyor ki; hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat olacak şekilde düzenleme yapılıyor. En önemlisi de bunu sınırlı süreyle yapıyor. Altı ay boyunca gösterebilirsin, üç ay süreyle gösterebilirsin gibi sınırlama koyuyor."

ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Yıldırım, ev gösterme anlaşmazlıklarında, uzlaşmaya varılmaması halinde de tarafların mahkemeye başvurabildiğini kaydetti.

Yıldırım, şunları söyledi: "Kiracıdan evin gösterilmesine izin davası, yer gösterme izin davası olarak geçen davayı açabilir. Evin bulunduğu muhit muhtemel satılma süreleri gibi hususlar dikkate alınıyor ve bir süre belirleniyor. Ve mahkeme de kararında aynı şekilde bilirkişi heyeti vasıtasıyla kiracının yaptığı işe, evi gösterebileceğinin saatleri uygun bir belirleme yapıyor."