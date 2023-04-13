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Sahte mail ile neyiniz var neyiniz yok ele geçiriyorlar. Sakın her mesajı açmayın

Vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin deep wep'te yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucu “kalkan operasyonu” ile yakaladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 08:30
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Sahte mail ile neyiniz var neyiniz yok ele geçiriyorlar

Sahte mail ile neyiniz var neyiniz yok ele geçiriyorlar. Sakın her mesajı açmayın
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İHA’nın haberine göre, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internetin karanlık yüzü deep webte yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu 20 şüpheli hacker, Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalayıp, uçakla kentte getirildi.

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son zamanlarda şirketlerin sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunun bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldı. Gönderdikleri sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçirdi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon vatandaşın kimlik, adres, kredi kart bilgilerini ele geçirip ve bu bilgileri dolandırıcılara sattı.

Şebekenin platformuna herkes üye olamıyordu. Üye olmak için içeriden birilerinin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlatıp ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği ortaya çıktı. Şebeke, kurdukları illegal platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN ELE BAŞI TUTUKLU

Örgüt elebaşının halen başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilirken örgütün üst düzey yöneticileri başarılı bir operasyonla yakalandı. Örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdığı gerçek hayatta birbirleriyle tanışmadığı öğrenildi.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler dijital materyallerinin incelenmesi ve ifadelerinin alınmasından sonra Diyarbakır Savcılığına sevk edileceği kaydedildi.

Öte yandan, siber suçlarla mücadele ekipleri bilinmeyen sahte maillere kesinlikle tıklanılmaması gerektiğini hatırlatırken, vatandaşların kişisel verilerini korumak için sanal suçlulara karşı kalkan olmaya devam edecekleri kaydedildi.

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