E-devlette vatandaşların biligleri çalındı mı. Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’ndan flaş iddia

Vatandaşların hizmetlere online olarak erişmesini sağlayan e-Devlet ile ilgili büyük bir 'hack' skandalı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu sosyal medya hesabından bu skandalı paylaştı. Paylaşımda, MERNİS sistemindeki tüm bilgilerin açık olduğu görüldü.

"KİMLİK NUMARASI, EV ADRESİ, TELEFON..."

Mollaveisoğlu, paylaşımında kişisel bilgilerin bulunduğu verileri paylaşarak yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin hackerların eline geçtiğini aktardı.

MOLLAVEİSOĞLU: İSMİNİ GİRDİĞİMİZ HERKESİN BİLGİLERİ ÇIKIYOR

Hükümetin hack olayını yalanladığını ancak olayın doğru olduğunu vurgulayan Mollaveisoğlu, "İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor" dedi.

Olayı 'büyük bir skandal' olarak nitelendiren Mollaveisoğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özel bilgilerin ifşası... Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Şu saat itibari ile halen ulaşılabiliyor."

61 MİLYON HESAP ÇALINDIĞI İDDİASI VARDI ANCAK YALANLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda 61 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı iddia edilmişti. Dark Web üzerindeki "Hydra Market" adlı bir kullanıcı paylaştığı mesajda 61 milyon e-devlet hesabına ait bilgileri ele geçirdiğini öne sürerek söz konusu verileri satışa çıkardığını duyurmuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ise 13 Nisan'da açıklama yapmıştı. NVİGM, "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.