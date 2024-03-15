Sahte plakayla yakalanan şarkıcı 'Diplomatım" dedi

Kaynak: Sözcü
Sahte plakayla yakalanan şarkıcı 'Diplomatım" dedi
“Dokunulmazlık haklarına sahip bir büyükelçi” olduğunu iddia eden New Yorklu bir şarkıcı, sahte diplomatik plakalı bir araba kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Sözcü TV'de yer alan habere göre, ABD’nin New York eyaletine ait Bronx bölgesinde doğan ve “Sessi” takma adıyla performans sergileyen 32 yaşındaki şarkıcı Cecilia Selina Mercado, sahte diplomatik etiketli bir Audi Q5'in direksiyonunda görüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama raporuna göre Mercado, yetkililere kendisinin bir "dokunulmazlık haklarına sahip bir büyükelçi" olduğunu söyledi ve bu iddiayı sürdürmeye devam ediyor.

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TUTUKLANDI

Tutuklandığı andaki video görüntüleri, Mercado'nun arabanın direksiyonunda olduğunu ve memurlara arabanın Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu söylediğini gösteriyor.

Polisle tartışmaya başlayan şarkıcı, araçtan zorla çıkartıldıktan sonra tutuklandı.

Yetkililer daha sonra Florida ehliyetine sahip olmasına rağmen kimlik sorduklarında pasaportunu kendilerine verdiğini belirtti.

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Polis yaptığı açıklamada, "Videoda gösterilen kadın sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekiplerimiz tarafından durduruldu. Daha sonra "dokunulmazlığı" olduğunu belirtti. Memurların emirlerine uymayı defalarca reddetti ve kelepçelendi."

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