Sahte savcıyı banka hesabı ele verdi

Kaynak: İHA
Sahte savcıyı banka hesabı ele verdi

Kocaeli'nde kendisini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcı özel hesabına gelen ödeme ile yakayı ele verdi.

Kocaeli'de telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran adam mağdurun parayı kendi özel hesabına göndermesi sonucu yakalandı.

Gölcük'te 22 Haziran'da aradıkları vatandaşa kendilerini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcıların yanlış yönlendirmesi sonucu mağdur, F.Ö. isimli şüphelinin özel banka hesabına 200 bin TL gönderdi. Havale işlemini şüpheli gören banka durumu polise bildirdi. Emniyet dolandırıcı şahsı izlemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan incelemede F.Ö. adlı şüpheli 10 Eylül tarihinde İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö., ifadesi alındıktan sonra bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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