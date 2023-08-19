Sahte tablo satmaya çalıştıkları kişi tarihi eser uzmanı çıktı. Dolandırıcılar bu sefer sert kayaya çarptı

Tarihi eser diyerek sahte tablo satmaya çalışan dolandırıcılar sert kayaya çarptı. Dolandırıcıların 20 milyon liraya sahte tablo satmaya çalıştıkları kişi Antalya Valiliği’nde tarihi eser uzmanı çıktı.

KAYNAK: DHA
Sahte tablo satmaya çalıştıkları kişi tarihi eser uzmanı çıktı. Dolandırıcılar bu sefer sert kayaya çarptı

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu Cemil Karabayram'a ulaşan kimliği belirsiz 2 dolandırıcı, ellerinde İran'dan geldiğini söyledikleri 79 yıllık tabloyu kaçak olarak satmak istedi. Aynı zamanda, tarihi eserleri koruma restorasyon uzmanı olan Karabayram, sahte tabloyu 20 milyon liraya satmaya çalışan dolandırıcıların yerlerini tespit edip polise bildirdi.

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram'ı Van'dan telefonla arayan kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde tarihi bir tablo olduğunu söyledi. Tabloyu satmak istediklerini belirterek, 20 milyon TL fiyat biçen şüpheliler, tablonun orijinalliğini kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna video gönderdi. Dolandırıcıların niyetini anlayan Karabayram, tabloyla ilgili biraz daha bilgi istedi. Şüpheliler, tablonun 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait olduğunu ve eserin İran'dan geldiğini söyledi.

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Aynı tablonun 2018'de Alanya'da bir suç örgütü tarafından orijinal denilip satış yapılmak üzereyken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirleyen Cemil Karabayram, elde ettiği görüntü ve fotoğraflarla yazışmaları polise bildirip ihbarda bulundu.

Tarihi eserlerin kaçırılması ve kontrolsüzce satılması konusunda hassas olduğunu belirten Karabayram, tablonun videosunu görünce 2018'deki olayı hatırladığını söyledi. Tablonun orijinal olmadığını düşündüğünü belirten Karabayram, "Orijinal bile olsa ülkemize nasıl geldiği araştırılmalı" dedi.

İNANMAYINCA BELGE GÖNDERDİLER

Cemil Karabayram, mimar bir kadına ulaşan dolandırıcıların elinde bir de noter onaylı belge olduğunu söyledi. Belgede tablonun 33x41 boyutlarında olduğu, 1943 yılından bu yana Mılad Farahmand ve Ebrahim Taghızadeh'in evinde saklandığının yazılı olduğu görüldü. Oturan bir kadının resmedildiği tablonun orijinal olmadığını söyleyen Karabayram, "Bir yer bilip bilmediğimizi, hatta benden müşteri bulup bulamayacağımı sordular. Baltayı taşa vurdular. Hatta tablonun banka kasasında olduğunu söyleyerek inandırmaya çalıştılar. Bu resmen eser kaçakçılığı ve dolandırıcılık. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu türden olaylar karşısında çok güzel çalışıyor. Türkiye'ye gelen eser, artık buranın malıdır" diye konuştu.

Olayla ilgili emniyetin harekete geçtiği ve incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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