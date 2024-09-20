Sahte ürünler cilt kanserine yol açıyor. Temizlik ve kozmetik ürünlerine nasıl güvenilir?

Piyasada çok da bilinmeyen bir kozmetik ve temizlik ürünü etiketlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Son tüketiciler olarak ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeliyiz! Etiket bilgilerinde üretilen firma bilgileri, barkot, içerik bilgileri, ürünlerle ilgili tüketici yorumları çok önemlidir ve bu ürünlerin ÜTS -Ürün Takip Sistemine kaydı yapılmış olmalıdır” ifadeleriyle durumun önemine değindi.

Tuncay, temizlik ve şampuan gibi ürünlerinin birçok kimyasal bileşenden meydana geldiğini dile getirerek “Üretici firmaların formülasyonlarına göre içerik ve konsantrasyonları da farklılıklar gösterir. Bu ürünlerin direkt olarak sahte olduğunu belirlemek ve söylemek çok zordur. Sadece ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir” dedi.

Özellikle temizlik ürünlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘’Temizlik Ürünleri Yönetmeliği’’ ile çevresel etkileri ve güvenliğinin düzenlendiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Şampuan gibi kozmetik ürünlerin ruhsatlandırılması, düzenlenmesi ve kontrolü ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK, Sağlık Bakanlığı) tarafından ‘Kozmetik Ürünler Yönetmeliği’ ile düzenlenir. Bu yönetmeliklerde ‘yasaklı maddeler, kullanımı kısıtlı maddeler ve kullanımına izin verilen ham maddeler’ uzun uzun listelerle ilgili bakanlıkların web sayfalarından ilan edilmektedir” dedi.

BİLİNMEYEN FİRMA ÜRÜNLERİNDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, bilinmedik firmalar tercih edileceği zaman nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şöyle sıraladı:

“Kozmetik ve temizlik ürünleri kullanılmadan önce bilinmedik firmalar tercih edileceği zaman etiket bilgilerine mutlaka bakılmalı, ilgili bakanlıklar tarafından üretilmesine izin verilmiş olduğundan emin olunmalı, ÜTS sisteminden kontrol edilmeli, son kullanma tarihi kontrol edilmeli, son kullanma tarihi geçen ürünler kullanılmamalı, özellikle parfüm ürünleri (aromatik koku molekülleri) alerjen özellikte olabilirler bu ürünlerin sınırlı miktarlarda kullanılmasına izin verilir, bu tarz ürünler ve antimikrobiyal katkı maddeleri kullanılıyorsa izin verilen sınır değerlerde kullanılmış olmasına dikkat edilmeli, kullanımı yasaklanmış ürünlerin etiket/içindekiler kısmında olup olmadığı kontrol edilmelidir.”