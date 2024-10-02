Sahteciler şimdi yandı. Bakanlık artık hepsini ifşa edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaları anlık olarak duyuracak yeni bir uygulama başlatıyor.

Bugün saat 09.00’da hizmete girdiği belirtilen “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” internet sitesi üzerinden, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonuçlarıyla tespit edilen gıdalar ve markalar anında vatandaşlarla paylaşılacak.

Vatandaşlar, siteye girerek “Gıda Kamuoyu Duyurusu” sekmesi altında iki farklı kategoriyle karşılaşacaklar: “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar”.

Bu sayede, sağlığı tehdit eden veya sahtecilik yapılan ürünler hakkında anında bilgi sahibi olabilecekler.

Bu yeni sistemle, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve sağlıklı gıdalara ulaşması hedefleniyor.

EN ÇOK TAHLİDİ YAPILAN ÜRÜNLER

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün yayınlanan köşe yazısında en çok hangi ürünlerin taklidinin yapıldığını şu sözlerle açıkladı:

Gıdada hile ve tağşiş günden güne artıyor. En çok taklidi yapılan ürünler zeytinyağı, tereyağı, bal, et ve peynir… Düşünsenize her gün sofranıza gelen ürünler bunlar… Peynirde, süt yağı haricinde başka yağlar var. Koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karışıyor. Ürünü sertleştirmek için nişasta kullanılıyor. Tereyağına sarı renkli gıda boyası ilavesi ya da patates ve margarin karıştırılıyor. Zeytinyağına pamuk, ayçiçek ya da kanola yağları katılıyor. Küflü ve tüketim tarihi geçmiş kaşarlar eritilip krem peynir haline getiriliyor. Balda, şurup hatta su dahi bulunuyor. Anlayacağınız korkunç bir tablo…