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Sahur vakti lüks araçta infaz

Diyarbakır'da Müslüm Candan isimli bir kişi sahur vakti lüks aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 06:47
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Sahur vakti lüks araçta infaz

Sahur vakti lüks araçta infaz
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İHA'nın haberine göre, olay, sahur vakti Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yolda meydana geldi. 

Silah sesi gelmesiyle beraber çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah sesinin geldiği yönde bulunan 34 DUV 247 plakalı araçta kan izlerine rastlayan polisler sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipler başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki Müslüm Candan isimli bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çok sayıda güvenlik gücü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

Candan’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Araçta geniş çapta inceleme yapıldı. Olayın nedeni öğrenilmezken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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