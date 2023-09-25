Sakarya emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya’da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 217 şüpheli yakalandı. Onlarca kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon anları polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Sakarya emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 17-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonları ile asayiş denetimlerinin bilançosunu açıkladı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir hafta içerisinde 147 şahıs yakalandı. Şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 kilo 378 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 781 gram esrar, 265 gram skunk, 129 gram metamfetamin, 55 gram eroin maddesi, 48 adet uyuşturucu hap, 17 kök Hint keneviri ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 7 ay, 9 yıl 19 gün ve 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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ÇALINTI OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ, 21 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan kontrol ve denetimlerde ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet kesici alet, 128 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. 21 hırsızlık şüphelisinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca haklarında çeşitli suçlardan en az 5, en fazla 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli de yakalandı.

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