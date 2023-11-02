Sakarya en çok göç alan 18. şehir oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Sakarya, Türkiye’nin en çok iç göç alan 18. şehri olarak konumlanıyor. Doğası, iş imkanları ve sunduğu eğitim olanakları ile pek çok ihtiyaca cevap veren şehirde, konut yatırımlarına talep yükseliyor.

Marmara Bölgesi’nin önemli şehirlerden Sakarya, yakın zamana kadar çoğunlukla günübirlik tatilcilerin ve çevre illerde yaşayan yazlıkçıların uğrak noktasıyken bugün yatırım amacıyla da sıkça tercih ediliyor. Doğa ile iç içe yaşamak, büyükşehirlere yakını lokasyonlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar, buradan konut almaya yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022’de Sakarya'ya göç edenlerin sayısı 41 bin 396 kişiye ulaştı.

Dema Group Kurucusu Duygu Oylum Öksüz, “Sakarya, özellikle son dönemde hem yatırımcılar hem de oturum için arayışta olanların ilk tercihlerinden biri haline geldi. Eğitim olanaklarının genişliği, doğa ile iç içe yapısı, iş fırsatlarının çokluğu gibi sebepler, şehrin popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Biz de uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe faaliyet göstererek hem Sakarya insanının hem de dışarıdan şehrimize gelenlerin konut taleplerini karşılıyoruz. Projelerimizde dayanıklı konut üretimine odaklanıyoruz. Çünkü, insanların bu şehri tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birisi de depreme dayanıklı konutların bulunması” şeklinde konuştu.

“Konut kredisi ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz”

Bankalardan kredi alma ihtiyacını hizmetleriyle ortadan kaldırdıklarını belirten Dema Group Kurucusu Duygu Oylum Öksüz: “Sakarya’nın pek çok bölgesinde konut projelerimiz mevcut. Konut almak isteyenlerin bizi tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden birisi de 12,24 veya 30 aylık şeklinde elden taksit seçeneği sunmamız. Sıfır faizli olarak sunduğumuz bu ödeme yöntemi, banka kredisi almak istemeyen vatandaşlar için oldukça avantajlı. Üstelik, çok kalabalık site yapıları yerine butik projelere ağırlık veriyoruz. Bu da tercih edilmemizin bir başka sebebi. İnsanlar özellikle yaşadığımız depremlerin ardından daha küçük projelere ilgi göstermeye başladı.”

“Deprem yönetmeliği kırmızı çizgimiz”

Kuruldukları günden bugüne kadar güvenliğin kendileri için en önemli konu olduğunun altını çizen Duygu Oylum Öksüz, “Dema Group olarak insan hayatını ve güvenliği her şeyin üzerinde tutuyoruz. Projelerimizin her aşaması yapı denetimi şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Depreme karşı dirençli yapılar inşa etmek adına projelerimizde fore kazık sistemini kullanıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Son olarak şunu ifade etmeliyim ki şehrimize olan talep gittikçe yoğunlaşıyor. Özellikle Karasu bölgesi, sadece bölge insanımızın değil Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin ve yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Biz de Bosna Hersek ve Almanya’daki satış ofislerimiz ile yurt dışındaki yatırımcıların da ihtiyacını karşılıyoruz. Böylece ülke ekonomimize de döviz katkısında bulunuyoruz.”