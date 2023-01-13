﻿Sakarya ER-YAP 4 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya ER-YAP, bünyesinde temizlik elemanı olmak üzere 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-BAY VE BAYAN (18-35 YAŞ ARASI)
2-EN AZ LİSE MEZUNU
3-ERENLER DE İKAMET EDEN
4-EN AZ %40 ENGELLI OLANLAR
5-BAY ASKERLIKTEN MUAF
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-E POSTA YOLUYLA CV LER ALINACAKTIR
2-CV SI OLUMLU OLANA DÖNÜŞ YAPILIP MÜLAKATA ÇAĞRILACAKTIR.
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