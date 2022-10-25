Sakarya Hendek’te icradan satılık fındık bahçesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya İli, Hendek İlçesi Yeniyayla Köyü, Ark Üstü Mevkii 126 Ada 5 Parselde kayıtlı bir katlı betonarme ev ve samanlık bağımsız bölüm nitelikli 3.982,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
HALİ HAZIR DURUMU KIYMETİ: Sakarya İli, Hendek İlçesi Yeniyayla Köyü, Ark Üstü Mevkii 126 Ada 5 Parsel 3.982,60 m2 miktarında fındık bahçesi niteliğinde olan taşınmaz %6-%12 eğime sahiptir. Arazinin üzerinde normal verimde 25-30 yaşlarında 100 ocak fındık ağacı ve bir adet ceviz ve ekonomik değere sahip olmayan bir adet baraka bulunmaktadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahip arazide, tuzluluk ve drenaj problemi 6. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. arazinin ulaşımı mevcut olup, köy merkezine uzaklığı yaklaşık 1 km, ilçe merkezine olan kuş uçusu uzaklığı ise yaklaşık 17 km'dir. Taşınmazın bilirkişilerce üzerindeki ağaçlarla birlikte 264.456,00 TL değer takdir edilmiş olup bu değer üzerine satışa çıkarılmıştır.
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