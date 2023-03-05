Sakarya Karasu’da icradan satılık bahçe

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya İl, Karasu İlçe, ORTAKÖY Mahalle/Köy, Mezarlık Mevkii, 108 Ada, 169 Parsel, Tapuda tamamı borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Karasu ilçesi, Ortaköy Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 108 ada, 169 parsel numarasında kayıtlı 13.990,75 m² yüzölçümlü tapu niteliği Bahçe'dir. Taşınmaz geometrik olarak amorf bir şekle sahip olup, orta derecede eğimli ve engebeli bir topografyaya sahiptir. Parsel güneydoğuda kadastral yola, diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmakta olup yerinde taşınmaza ulaşım asfalt yoldan sağlanmaktadır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp orta sıklıkta ekilmiş yaklaşık 1100 adet yetişkin fındık ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı toprak bünyesine sahiptir. Parsel çevresinde yapılaşmanın az yoğunlukta olduğu ve yapıların genellikle 1-2 katlı eski müstakil tarzda olduğu tespit edilmiştir. Parsel etrafı açık olup tel/çit vb. bulunmamaktadır. Parsel Karasu ilçe Merkezine 31 km. ve Sakarya İl Merkezine 53 km uzaklıktadır.

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