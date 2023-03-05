5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sakarya Karasu’da icradan satılık bahçe

T.C. Karasu İcra Dairesi tarafından Sakarya Karasu'da 13990 m² bahçe icradan satılacak.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:51
Takip Et

Sakarya Karasu’da icradan satılık bahçe

Sakarya Karasu’da icradan satılık bahçe
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya İl, Karasu İlçe, ORTAKÖY Mahalle/Köy, Mezarlık Mevkii, 108 Ada, 169 Parsel, Tapuda tamamı borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Karasu ilçesi, Ortaköy Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 108 ada, 169 parsel numarasında kayıtlı 13.990,75 m² yüzölçümlü tapu niteliği Bahçe'dir. Taşınmaz geometrik olarak amorf bir şekle sahip olup, orta derecede eğimli ve engebeli bir topografyaya sahiptir. Parsel güneydoğuda kadastral yola, diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmakta olup yerinde taşınmaza ulaşım asfalt yoldan sağlanmaktadır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp orta sıklıkta ekilmiş yaklaşık 1100 adet yetişkin fındık ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı toprak bünyesine sahiptir. Parsel çevresinde yapılaşmanın az yoğunlukta olduğu ve yapıların genellikle 1-2 katlı eski müstakil tarzda olduğu tespit edilmiştir. Parsel etrafı açık olup tel/çit vb. bulunmamaktadır. Parsel Karasu ilçe Merkezine 31 km. ve Sakarya İl Merkezine 53 km uzaklıktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
1
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
2
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
3
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
4
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
5
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
6
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
7
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Depremzede çocuklara özle kampanya
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Kadınlar gününe özel konser
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿Valencia, Galatasaray'ı şampiyonluktan edecek: As'tan büyük iddia
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
﻿TEM'de feci kaza: 23 araç birbirine girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.