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Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak

Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:13
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Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak

Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak
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Basın İlan’da “10 KISIM İŞÇİ PERSONELLERE YÖNELİK KIYAFET MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denidli.

Adı: 10 KISIM İŞÇİ PERSONELLERE YÖNELİK KIYAFET MAL ALIMI İŞİ

Niteliği, türü ve miktarı: 10 Kısım İşçi Personellerine Yönelik Kıyafet Mal Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 45 gün içerisinde mesai saatlerinde peyder pey teslim edilecektir. Sipariş işlemleri her bir tesis idaresi tarafından sözleşmeyi izleyen en geç 30 gün içinde işlemlerin tamamı için yapılacaktır. Yüklenici, uhdesinde kalan malzemeleri sözleşmeye müteakip İş bu sözleşmeye konu mal alımının teknik şartnamesinin ekinde bulunan dağılım listesine göre teslimat yapılacaktır. Dokümanla birlikte yayımlanan teslimat programında idare, değişen ihtiyaç durumuna göre güncelleme yapabilir. Bu durumdan dolayı yüklenici her hangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Sözleşme imzalanırken belirtilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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