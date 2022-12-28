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Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli bilişim personeli  alımı yapılacağı duyuruldu.   

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:34
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Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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