İsrailli bakanın talimatıyla El Cezire’nin ofisine el konuldu

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail’in kuzeyinde Nasıra kentinde bulunan El Cezire kanalının ofisine baskın yapılması ve ekipmanlarına el koyulması talimatını verdi.

Karhi, konu hakkında sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Nasıra'daki Al Jazeera stüdyolarına baskın yapılması emrini verdim. İletişim Bakanlığı müfettişleri, Kuzey Bölgesi polisi ile işbirliği içinde şu anda buradaki ekipmanlara el koyuyor" ifadesini kullandı.

Karhi, paylaşımında, "Hamas’ın borazanının İsrail’den yayın yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından 5 Mayıs’ta yapılan açıklamada, İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılmasına ilişkin teklif kabul edilmişti.

Başbakan Netanyahu ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı" söyleminde bulunmuştu.

Bu kapsamda, El Cezire’ye bağlı tüm kanal ve internet sitelerinin İsrail’deki faaliyetleri sonlandırılmıştı.