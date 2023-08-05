Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

"VATANDAŞLARDAN CANKURTARANLARIN TALİMATLARINA UYMALARINI BEKLİYORUZ"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, denizde yoğun dalga ve rip akıntısı olduğunu belirterek, "Bu da denize girenlerin akıntıya kapılıp tehlikeye düşmesine neden oluyor. Biz de boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla denizin durumunu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdik. Onlar da kaymakamlıklara iletti. Kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı. Deniz şu an çok tehlikeli. Vatandaşlardan cankurtaranların talimatlarına uymalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'de de Kandıra Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda ilçede olumsuz hava şartları sebebiyle Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.

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