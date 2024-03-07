Sakarya’da 1 milyon liralık kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde bir şahsın adresine operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramada esnasında; 120 kilogram tütün, 11 bin adet dolu makaron, 70 bin 800 adet boş makaron, 470 paket 125 gram nargile tütünü, 97 adet nargile kömürü, 2 adet tütün sarma makinesi, 1 adet kompresör makinesi, 15 adet tütün sarma aparatı, 10 bin adet şeffaf sigara poşeti ve 35 paket yaprak sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ürünler ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.