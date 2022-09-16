Sakarya’da kaçak yakıt operasyonu

Sakarya’da polis ekiplerinin Arifiye ve Erenler ilçelerinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 980 litre kaçak yakıt ve 312 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Arifiye ve Erenler ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 980 litre kaçak yakıt ile 312 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.



(Kaynak: İHA)