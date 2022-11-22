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Sakarya’da huzur denetimi: 81 şahıs yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:31
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Sakarya’da denetimlerde 81 şahıs yakalandı

Sakarya’da huzur denetimi: 81 şahıs yakalandı
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Sakarya’da polis ekiplerince bir haftada yapılan denetimlerde çok sayıda silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 14 -20 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 kişi yakalandı. Denetimlerde, 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 164 değişik çap ve markalarda fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Aynı zamanda fuhuşla mücadele çerçevesinde de bir ikamet mühürlendi.


(Kaynak: İHA)

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