Sakarya'da denize girme yasağı devam ediyor

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

KAYNAK: AA
Sakarya'da denize girme yasağı devam ediyor

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıkları denize girmeyi yasakladı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

Rip akıntısı

Sahillerde yer alan uyarı levhalarında "Karadeniz'in cilvesi" olarak nitelendirilen rip akıntısı, İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan batıda Binkılıç'tan doğuda Ağva bölgelerine kadar etkili oluyor.

İstanbul'un sahillerinde görevli cankurtaranların bu yıl 1 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 3 bin 14 kişiyi boğulmaktan kurtardığı, boğulma vakalarının önemli bir kısmının rip akıntısından kaynaklandığı belirtiliyor.

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PROFESYONEL YÜZÜCÜLER BİLE KARŞI KOYMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya doğru kuvvetlice hareket eden rip akıntısı, rüzgarlı havalarda topuklarda kırılan dalgaların dalyan bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşuyor. Böylece akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor.

Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor.

Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki rip akıntısına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılırken, akıntıya kapılma durumunda kıyıya doğru değil sahile paralel şekilde yüzülmesi gerekiyor.

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RÜZGARLI HAVALARDA AKINTININ HIZI DAHA YÜKSEK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Beji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarlı havalarla akıntıların direkt bağlantılı olduğunu, rüzgarda dalga yüksekliklerinin daha fazla bulunduğunu söyledi.

Kıyıya yakın bölgedeki topuklar üzerinde daha çok dalga kırıldığını aktaran Beji, "Kırılan bu dalgalar, daha güçlü akıntılara sebep olur. O nedenle rüzgar direkt ilintilidir. Biz, Karadeniz'den konuştuğumuz için bunlar zaten orada var. Direkt olarak kuzeyden güneye doğru esen, kuzeydoğudan ve kuzeybatıdan her türlü esen rüzgarın olduğu günler özellikle çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü dalgalar daha yüksek olacaktır. Bu sebeple de akıntı hızı daha yüksektir." dedi.

Prof. Dr. Beji, akıntıya kapılan kişilere yüzme bilmeyenler tarafından yardım edilmesi nedeniyle birçok boğulma vakasının bu sırada gerçekleştiğini, boğulan kişiye profesyonellerce müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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