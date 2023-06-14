Sakarya’da genç kadına sokak ortasında sözlü saldırı: 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun

Sakarya’da bir kişi, genç bir kadına giyimi nedeniyle sözlü saldırıda bulundu.

76 yaşında olduğunu söyleyen saldırgan, durağın önünden geçen genç bir kadına, “Bu ne hal? Sizin giyinik olmanız lazım. 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun” dedi.

Kadın ise “Senin de adam olman gerekiyor” karşılığını verdi.

Saldırgan daha sonra olay yerindeki Halk54 muhabirine konuştu ve kendisini şu sözlerle savundu:

“Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım, ama insanız ya.”