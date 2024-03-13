Sakarya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Sakarya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Tığcılar Mahallesi Kesci Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada B.A. (17) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

aw161939-02.jpgŞüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

aw161939-03.jpgYaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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