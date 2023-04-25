Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Batakköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö.B. idaresindeki 54 AGV 191 plakalı Volkswagen marka otomobil, akaryakıt istasyonundan caddeye çıktığı esnada cadde üzerinden gelen Müjdat Ö. idaresindeki 54 SK 379 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Ahmet Ö.B. ve Müjdat Ö.’nün yanı sıra Yusuf S. ve Mustafa A. isimli iki yolcunun da yaralandığı tespit edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonundan caddeye çıktıktan sonra sola dönmeden önce durduğu, o esnada solundan gelen otomobilin çarptığı görüldü. İki aracın da savrulduğu, 54 SK 379 plakalı otomobilin direğe çarparak durabildiği de görüntülere yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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