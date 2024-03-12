Sakarya'da IŞİD'e yönelik Bozdoğan-11 operasyonu: 14 tutuklama

Kaynak: AA
Sakarya'da IŞİD'e yönelik Bozdoğan-11 operasyonu: 14 tutuklama
Sakarya'da terör örgütü IŞİD'a yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-11" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

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Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen zanlılardan Y.D.A, D.Ö, E.K, A.K, V.Ş, Y.B, S.T, E.K, T.K, A.İ, A.A, C.K, M.F. ve S.Ş. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.K, Y.K, Y.E.T, İ.H, Y.E.K, Z.B.A, M.K. ve V.M’ye ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, 11 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD’a yönelik eş zamanlı düzenlenen “Bozdoğan-11” operasyonlarında yakalanan 33 şüphelinin "yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri"nin tespit edildiğini kaydetmişti.

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Operasyonlar sonucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etmişti.

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