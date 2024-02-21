Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 1 kilogram 340 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 133 kilogram kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu, 112 bin boş makaron, 320 kilogram ruhsatsız paket tütün, 2 paket sigara helezon kıyım makinesi ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.

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