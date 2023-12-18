Sakarya'da kaydedilen görüntü büyüledi

Kaynak: Haber Merkezi
Kışçıları etkileyen, Sakarya'dan paylaşılan görüntü...

Kışçıları etkileyen, Sakarya'dan paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu

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