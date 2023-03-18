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Sakarya’da kaza: Kadın sürücüsü sıkıştı

Sakarya’da kadın sürücünün kullandığı otomobil kotrolden çıkarak takla attı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:35
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Sakarya’da kaza: Kadın sürücüsü sıkıştı

Sakarya’da kaza: Kadın sürücüsü sıkıştı
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İHA’nın haberine göre, kaza D650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi sapağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Hilal K. idaresindeki 54 UD 514 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak refüjde durabildi.

Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan Saniye K., otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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