Sakarya'da kaza: Takla atan otomobil alev aldı, sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Sakarya'da kaza: Takla atan otomobil alev aldı, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, D-100 karayolunda kontrolden çıkarak takla atan bir otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hendek istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, savrularak takla attı ve yol kenarına devrildi.

Araç kısa sürede alev alarak tamamen yandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Sürücü kazada yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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