Sakarya'da kaza: Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde E.T. yönetimindeki 41 AKP 864 plakalı minibüs, Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T, çocuklar H.T. ve Y.T yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşımın, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndüğü ifade edildi.