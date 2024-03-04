Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü

Kaynak: DHA
Sakarya'da kestiği ağacın altında kalıp öldü
Sakarya’da kestiği ağacın altında kalan Necmettin Bircan (55) hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Serdivan Uzunköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Necmettin Bircan isimli vatandaşın bahçede kestiği ağaç üzerine devrildi.

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KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALIP HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşları durumu sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde Bircan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Necmettin Bircan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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