Peynir suyu kullanarak altın çıkardılar. Bilim insanlarından çağ atlatan keşif

Kaynak: Haber Merkezi
Peynir suyu kullanarak altın çıkardılar. Bilim insanlarından çağ atlatan keşif
İsviçreli bilim insanları, peynir suyu kullanarak elektronik atıklarda bulunan altını çıkarmayı başardı.

İsviçre Federal Enstitüsü'nden (ETH) bir grup bilim insanı, peynir altı suyu proteini kullanarak son derece verimli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir yöntemle elektronik atıklardan altın çıkarmayı başardı.

Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi birçok elektronik alet, altın gibi değerli metaller içerir. Ancak bu cihazların ömrü bittiğinde elektronik atık olarak kabul edilir ve elektronik atığın içerisinde bulunan altın da onlarla birlikte atılır.

Elektronik atıklardan altını çıkarmak için kullanılan yöntemlerde enerji yoğundur ve zehirli kimyasallar içerir. ETH'den Profesör Mezzenga liderliğindeki ekip ise peynir altı suyu proteinini kullanarak elektronik cihazlardaki altını çıkarmayı başardı.

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EKONOMİK VE VERİMLİ BİR ÇÖZÜM

Profesör Mezzenga konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En sevdiğim gerçek, elektronik atıklardan altın elde etmek için gıda endüstrisinin bir yan ürününü kullanıyor olmamız" ifadelerini kullandı.

Uygulanan bu yöntem, elektronik ve gıda atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunur.

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PEYNİR ALTI SUYU NEDİR?

Peynir altı suyu proteini, peynir üretiminde kullanılan sütün süzüldükten sonra kalan sıvı kısmıdır. İçerisinde proteinler, laktoz, vitaminler ve mineraller içerir. Ekip, peynir altı suyu proteinlerinden altın iyonlarını diğer metallere kıyasla daha iyi yakalayan bir sünger oluşturdu.

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