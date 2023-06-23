Sakarya'da kız meselesi yüzünden kan aktı

Erenler ilçesinde iki kişi arasında kız meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.