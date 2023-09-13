İstanbul’da 'sevgilimi rahatsız ettin' cinayeti. Daha 21 yaşındaydı

İstanbul Başakşehir’de 21 yaşındaki Enes Beyhan, sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T.(19) ile telefonda tartıştı. Sözlü tartışma tarafların bir sokakta buluşmasıyla kavgaya dönüştü. Buluşma noktasına M.T., arkadaşı İ.T. (22) ile geldi. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Enes Beyhan hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
İstanbul’da 'sevgilimi rahatsız ettin' cinayeti. Daha 21 yaşındaydı

Olay dün Başakşehir Mahallesi Necati Coşan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Beyhan(21) sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T.'yi telefonla aradı. İkili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar, mahallede bir sokakta buluştu. Buluşma noktasına M.T.,(19) arkadaşı İ.T. (22) ile birlikte geldi. Burada buluşan tarafların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Enes Beyhan, karşı taraftan ise İ.T. ve M.T. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Enes Beyhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından Beyhan'ı bıçaklayan şüpheliler M.T. ile İ.T. ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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