Kız meselesi dehşeti! Kuzenini yaralayıp intihar etti. Haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi

Gümüşhane'de ‘kız meselesi’ nedeniyle çıkan kavgada Salihcan Kaya’nın (21) bıçakladığı kuzeni Serhat Kaya (20), ağır yaralandı. Olayın ardından durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Erkek arkadaşının ölüm haberini alan Havva Bayrak da, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.

KAYNAK: DHA
Kız meselesi dehşeti! Kuzenini yaralayıp intihar etti. Haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Özkürtün beldesi Süme Mahallesi’nde meydana geldi. Beldede yolda karşılaşan amca çocukları Salihcan Kaya ve Serhat Kaya arasında iddiaya göre ‘kız meselesi’ nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmada Salihcan Kaya, kuzenini boyun kısmından bıçaklayarak, olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan Serhat Kaya, ihbarla çağrılan ambulansla Kürtün Devlet Hastanesi’ne buradan Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Serhat Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BIÇAKLAMA SONRASI 2 İNTİHAR

Olay sonrası eve giderek durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya, tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Salihcan Kaya'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, ölüm haberini duyunca evdeki odasında başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ve Havva Bayrak, bugün beldede toprağa verilecek.

HAVVA BAYRAK TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kuzenler arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonrası intihar eden Havva Bayrak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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