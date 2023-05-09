Sakarya’da korkunç olay. Birlikte yaşadığı kadını öldürüp oğlunun mezarı başında intihar etti

DHA’nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu’yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü. Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart’ta ölen oğlu Gökmen Gülenç’in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.