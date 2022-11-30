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  • Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü

Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü

Sakarya'da, yabancı uyruklu bir kadın 8 aylık bebeğini sağlık ocağının önüne bırakıp kaçtı. O anları gören vatandaşlar kadını yakalayıp görüntüsünü aldı. Talihsiz bebek hayatını kaybederken polis anne ve babayı gözaltına aldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 06:10
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Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü

Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
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Sakarya’da yabancı uyruklu bir kadın, 8 aylık bebeğini bebeğini bir sağlık ocağının önüne bırakarak uzaklaştı.

Sakarya yerel basınından haberlisin.com'un haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırdı. Daha sonra öğrenilen bilgilere göre bebek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hakkı E. isimli bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

VATANDAŞLARA YAKALANAN KADIN KAÇTI

Olay yerinden kaçmaya çalışan ve bebeği hastaneye bıraktığı iddia edilen kadın çevredekiler tarafından yakalandı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadın polislerin olay yerine gelmesini beklemeden kaçtı.

Kaçan K.E'nin ölen bebeğin annesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan annenin peşine düştü.

Öte yandan bebeğin babası İ.E.'nin de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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Vatandaşlar
30.11.2022 07:22
Her yerde yabancılarla ilgili, yıkımı fazla olumsuz haberler.. yönetenler ülkemizi yıllardır perişan ettiler. Biz (halkımız) bu insanları nasıl seçtik arkadaş. Ülkemizde hiç birşey bize yetmez oldu. S  
 
Murat
30.11.2022 06:37
Kıyamet yaklaiıyor şizofren hastası oldum bu haberler yüzünden Allah'ım nasıl biliyorsa öyle yapsın  
 
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